Die diplomatischen Erfolge Saudi-Arabiens in den vergangenen Jahren - die Annäherung an Katar, an die Türkei und die Normalisierung der Beziehungen zum Iran - spielten alle in der Region selbst. Jetzt mischt Riad auch auf der Weltbühne mit. "Man will dem Westen zeigen: ohne uns geht es nicht", so Nahost-Forscher Sons.