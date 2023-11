Parlamentswahl: Vier Erkenntnisse nach der Schweiz-Wahl

1. Hetze gegen Migranten führt zu Erfolg

"Es ist eine riesige Erleichterung", sagt David Zuberbühler. Er hat am Wahlabend Tränen in den Augen - vor Freude. Seine Partei, die Schweizer Volkspartei (SVP) , ist klare Gewinnerin der Wahl. Die nationalkonservative, rechtspopulistische Partei bekam am Sonntag fast 29 Prozent der Stimmen.

Die pauschale Kriminalisierung von Ausländern hatte Erfolg. Die Forderungen nach Bestrafung kamen bei Wählenden gut an. Als Überschrift diente der Slogan einer Volksinitiative: "Keine 10-Millionen-Schweiz". In dem Land leben aktuell etwas mehr als neun Millionen Menschen. Doch selbst in kleinen Gemeinden, in idyllischen Bergdörfern verfestigte sich die Meinung, man habe dort keinen Platz für andere.