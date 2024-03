Senegal: Oberster Gerichtshof bestimmt kurzfristige Wahlen

Am Ende war der Druck der Straße zu hoch - und wohl auch der der internationalen Gemeinschaft. An diesem Sonntag wird im Senegal gewählt. Eine Wahl, die erst durch den Obersten Gerichtshof durchgesetzt werden musste. Der herrschende Präsident Macky Sall hatte sie unbedingt in den Dezember verlegen wollen, um sich so länger an der Macht zu halten. Es hatte Proteste gegen Sall im ganzen Land gegeben, Menschen kamen ums Leben.