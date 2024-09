Springfield: Haitianer nach Trumps Lügenmärchen in Angst

"Manche wollen die Stadt verlassen, einige sind schon weg", erzählt Romane Pierre. Er schließt sein haitianisches Restaurant in Springfield neuerdings schon um acht Uhr abends - damit seine Mitarbeiter nicht so spät allein nach Hause laufen müssen.

Denn in Springfield im US-Bundesstaat Ohio geht die Angst unter den schwarzen Einwanderern aus Haiti um: Seit der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump und sein Team das Lügenmärchen verbreiten, dass Haitianer in der Kleinstadt die Hunde und Katzen von Einheimischen fangen und essen würden , werden die Migranten offen angefeindet.

Bombendrohungen gegen Schulen, Beschimpfungen und bei Sonnenuntergang geschlossene Geschäfte: Viele Menschen aus Haiti, die vor Armut und Gewalt in ihrer Heimat geflohen sind, haben nun in den USA wieder Angst um ihr Leben.

Viele Haitianer nach Springfield gezogen

Die überwiegend von Weißen bewohnte Kleinstadt im Nordosten der USA, die jahrelang mit Wegzug und einer schrumpfenden Bevölkerung zu kämpfen hatte, hat in den vergangenen Jahren geboomt und viele Einwohner neu hinzugewonnen: die meisten aus Haiti. Sie fanden in Geschäften oder Restaurants Arbeit, die teils auch von ihren Landsleuten gegründet wurden. 2020 zählte die Stadt weniger als 60.000 Einwohner - dann kamen 10.000 bis 15.000 Haitianer dazu.

Der Erfolg des Wirtschaftsplans der Stadt hatte auch bald seine Kehrseiten: fehlende Wohnungen, nicht ausreichende medizinische Versorgung, nicht genug Plätze in den Schulen - tatsächliche Probleme, wie der frühere Pastor der Ersten-Baptisten-Kirche von Springfield, Wes Babian, einräumt. Die neuen Jobs änderten auch nicht so viel an der schon lange bestehenden Armut unter vielen Leuten in Springfield.