Sudan: Krieg schränkt mediale Berichterstattung weiter ein

"Ich gebe mein Bestes dafür, dass mich niemand identifizieren kann", erzählt der sudanesische Journalist Tarig Ahmad (Name von der Redaktion geändert). Er und sein Team vom Sudan War Monitor dokumentieren den Krieg und die Menschenrechtsverletzungen im Sudan . Ahmad lebt im Exil. Von seiner Arbeit wissen nur wenige Menschen in seinem Umfeld. Sonst wären nicht nur er, sondern auch seine Kollegen, Freunde und Familie in Gefahr.