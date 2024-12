Menschenrechtsaktivistin Tekkal zur Lage in Syrien

Tekkal erinnert an Bilder aus Saidnaja-Gefängnis

In einer Situation, in der man nicht sagen könne, wie sich die Lage in Syrien entwickelt - "von einem Kalifat bis hin zum Bürgerkrieg oder eben die Hoffnung auf Frieden" - derartige Forderungen "auf dem Rücken Schutzbedürftiger zu stellen", empfindet die Menschenrechtsaktivistin als unmenschlich.

Tekkal: Syrer "zwischen Hoffnung und Schmerz"

Und ich glaube nicht, dass es an uns ist, ihnen zu sagen, was die Syrer zu tun haben. Sondern das entscheiden sie selber - und das tun sie ja bereits.

Lage der Minderheiten nicht vergessen

Während wir alle nach Damaskus gucken, finden in Rojava - in der Selbstverwaltung sozusagen - Kriegsverbrechen statt. Und die werden begangen vom Nato-Bündnispartner Türkei.

"Wir haben heute Morgen leider auch Videos bekommen von Köpfungen, Enthauptungen", sagt Tekkal. Sie nehme in Europa und Deutschland eine Naivität wahr, "die mir das Blut in den Adern gefrieren lässt." Türkische Söldnermilizen griffen in Manbidsch gerade diejenigen Menschen an, die die Kurden 2015 vor dem IS gerettet hätten.