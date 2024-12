Tausende strömen zu Saidnaja-Gefängnis und suchen Angehörige

Vor dem Militärgefängnis Saidnaja nördlich von Damaskus haben sich Tausende Menschen versammelt, in der Hoffnung vermisste Angehörige zu finden.

Nach dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad in Syrien sind zahlreiche Menschen zum berüchtigten Gefängnis Saidnaja geströmt. Sie suchen dort nach teils seit Jahren inhaftierten Angehörigen. Bis Montagabend sollen sich tausende Menschen vor der mehrstöckigen Haftanstalt nördlich der Hauptstadt Damaskus versammelt haben.

Unterdessen kündigte der Anführer der siegreichen Islamisten, Mohammed al-Dscholani , an, eine Liste der an Folter beteiligten Ex-Beamten zu veröffentlichen.

Nach dem Sturz Assads werden Tausende Gefangene freigelassen, die jahrelang im Saidnaja-Gefängnis in Syrien gefoltert wurden - darunter viele Frauen und Kinder.

Suche nach vermissten Verwandten in Saidnaja

Vor Ort sagte die 65-jährige Aida Taha, sie sei auf der Suche nach ihrem 2012 verhafteten Bruder "wie eine Verrückte" zum Saidnaja-Gefängnis gelaufen - in der Hoffnung, ihn dort zu finden. "Das Gefängnis hat drei oder vier unterirdische Stockwerke", sagte sie.

In Syriens berüchtigtem Militärgefängnis Saidnaja befinden allerdings mittlerweile keine Gefangenen mehr. Die systematische Durchsuchung des riesigen Komplexes nördlich von Damaskus nach geheimen Zellen und verborgenen Kellerräumen sei inzwischen abgeschlossen.

Weißhelme haben Durchsuchung abgeschlossen

Zugleich äußerten die Weißhelme - Mitglieder des syrischen Zivilschutzes - ihr Mitgefühl mit den vielen Familien, die vergeblich darauf gehofft hätten, dass vermisste Angehörige nach Assads Sturz lebend in dem Gefängnis gefunden werden.

Laut dem Leiter der Weißhelme, Raid Al Saleh, sollen insgesamt rund 150.000 Menschen in dem Gefängnis inhaftiert gewesen sein. Es war wegen des brutalen Vorgehens der Wärter und berüchtigter Foltermethoden als "Schlachthaus" bekannt.

Der Schriftsteller Faisal Hamdo im Gespräch über die Lage in Syrien nach dem Umsturz. Wie geht es weiter für das Land?

Dutzende Leichen mit Folterspuren in Klinik entdeckt

Islamistische Kämpfer haben in einem Krankenhaus nach eigenen Angaben dutzende Leichen mit Folterspuren entdeckt. In der Leichenhalle einer nahe der Hauptstadt Damaskus gelegenen Klinik habe er am Montag die sterblichen Überreste von etwa 40 Menschen gesehen, sagte einer der Kämpfer, Mohammed al-Hadsch.