Tschechien und Slowakei: Warum die EU-Euphorie nachlässt

Ihre Leben könnten nicht unterschiedlicher sein: die tschechische Landwirtin Zlata Ronzová Mádrová kümmert sich mit ihrem Mann um 67 Hektar Land und 70 Kühe, der slowakische Aktivist Roman Samotný kämpft in der Großstadt Bratislava für die Rechte der queeren Community. Doch eines vereint sie: Ohne die Europäische Union könnten sie ihr Leben so nicht gestalten. Beide sind in der Tschechoslowakei geboren, leben aber heute in deren Nachfolgestaaten Tschechien und der Slowakei.