Tusk will über Wiedergutmachung für Kriegsschäden reden

Polens neue Regierung will mit Deutschland über eine mögliche Wiedergutmachung für die im Zweiten Weltkrieg erlittenen Schäden sprechen. Im formalen und rechtlichen Sinne sei die Frage der Reparationen zwar seit vielen Jahren abgeschlossen, sagte Regierungschef Donald Tusk am Montag in Berlin nach seinem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ).