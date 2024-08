Kursk: Deutschland offenbar nicht vorab informiert

Verteidigungsministerium: Keine Gründe gegen Einsatz deutscher Waffen

Und weiter: "Und es gibt keine darüber hinausgehenden Auflagen für die Nutzung von Waffen, zumindest was Abgaben aus dem Bestand der Bundeswehr angeht, die dort erteilt worden sind und die zu beachten wären. Da gibt es keinerlei Hindernisse und da ist die Ukraine frei in der Wahl ihrer Möglichkeiten." Die Ukraine dürfe die Waffen nur im Rahmen des Völkerrechts einsetzen - "und das ist gegeben".

Ukrainischer Überraschungsangriff seit fast einer Woche

Am heutigen Montag brachte Russland weitere Menschen aus dem Gebiet in Sicherheit. In der Region Kursk wurden nach Angaben von Gouverneur Alexej Smirnow Menschen aus dem Bezirk Belowski evakuiert. Die "regionale Kommandozentrale" habe beschlossen, die Bewohner von Belowski zu evakuieren, erklärte Smirnow in Onlinenetzwerken. In dem Gebiet lebten offiziellen Angaben zufolge Anfang 2022 fast 15.000 Menschen.