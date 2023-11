US-Lieferung an die Ukraine: Was Uran-Munition bewirken kann

Beim Besuch in der Ukraine hat US-Außenminister Blinken die Lieferung von Uran-Munition zugesagt. Uran-Munition ist nicht verboten, gilt aber als umstritten, weil es giftig ist. 07.09.2023 | 0:24 min

Wie im Ukraine-Krieg der Einsatz an der Front aussieht. 08.09.2023 | 1:33 min

Festigkeit macht Durchschlagskraft von Uran-Munition aus

Die Länder, die in der Lage sind, Urananreicherung zu betreiben, besitzen riesige Mengen an abgereichertem Uran als Nebenprodukt: Allein die USA verfügen über mehrere Hunderttausend Tonnen davon. Der Grund aber, warum abgereichertes Uran für militärische Zwecke verwendet wird, ist, dass eines der dichtesten Metalle der Erde ist. Es hat sogar eine fast 1,7-mal höhere Dichte als Blei.

... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

So kämpft sich die Ukraine vor: ZDFheute live mit Egon Ramms. 08.09.2023 | 31:26 min

Ideales Ziel der Desinformation

Ein russischer Luftangriff in der Ostukraine kostet mindestens 17 Menschen das Leben. Zur gleichen Zeit ist US-Außenminister Blinken in Kiew eingetroffen. 06.09.2023 | 1:30 min

Risiko: Vergiftung, nicht Verstrahlung

Die Entwicklung einer Krankheit würde eine dauerhafte Exposition gegenüber dem Material oder ein direktes Eindringen in den Körper erfordern. Eine gelegentliche Exposition (z. B. wenn jemand nur einmal an einem Gebiet vorbeikommt, in dem solche Waffen früher eingesetzt wurden) ist nicht schädlich. Studien über Langzeitschäden dauern an.