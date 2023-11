Nach Grenzübertritt: Soldat Travis King in US-Gewahrsam

Stattdessen verließ er kurz vor dem geplanten Abflug in die USA den Flughafen in Südkorea, schloss sich einer Reisegruppe für eine Tour zum Grenzort Panmunjom an und lief dort über die Grenze nach Nordkorea . Er ist der erste Amerikaner seit fast fünf Jahren, den das weithin isolierte Land in Gewahrsam nahm. Nach wochenlangem Schweigen bestätigte Nordkorea im August, dass es King festgenommen habe und die Umstände seines Grenzübertritts prüfe.