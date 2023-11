Putin empfängt Kim am Weltraumbahnhof Wostotschny

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist zu Besuch in Russland - und sichert Putin Unterstützung im Krieg gegen die Ukraine zu. Fachleute rechnen mit einem Waffendeal. 13.09.2023 | 2:31 min

Das Treffen des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un mit dem russischen Präsidenten war eine öffentlichkeitswirksame Zusammenkunft. ZDF-Korrespondent Christian Semm berichtet. 13.09.2023 | 1:11 min

Washington befürchtet Waffenlieferungen an Moskau

Zuvor hatten Nachrichtenagenturen berichtet, die beiden Staatschefs würden sich über "Handelsbeziehungen" und "internationale Angelegenheiten" austauschen. Washington zufolge könnten die in Wostotschny geplanten Gespräche zwischen Kim und Putin zu Waffenlieferungen aus Nordkorea für Russlands Angriffskrieg in der Ukraine führen.

Dafür spricht Analysten zufolge die aus Nordkorea mitgereiste Delegation. Ihr gehören hochrangige Vertreter des Militärs und der Rüstungsindustrie an. So ist unter anderem der Direktor der Munitionsindustrie Jo Chun Ryong dabei.

Welchen Einfluss hätten Waffenlieferungen auf den Krieg in der Ukraine? Dazu: ZDFheute live. 12.09.2023 | 29:28 min

Technik und Lebensmittel für Munition und Raketen?

Das Raumfahrtzentrum Wostotschny liegt mehr als 1.500 Kilometer nördlich von Wladiwostok, das wiederum rund 130 Kilometer von der Grenze zu Nordkorea entfernt an der Pazifik-Küste liegt. Putin war nach russischen Angaben bereits am Montag in Wladiwostok angekommen, um an einem Wirtschaftsforum teilzunehmen.