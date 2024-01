UN: Stickstoff-Hinrichtung in den USA könnte Folter sein

Dabei soll er über eine Gesichtsmaske Stickstoff einatmen und mangels Sauerstoffs sterben. Statt neue Hinrichtungsmethoden zu erfinden, sollten Behörden ganz auf die Todesstrafe verzichten, sagte eine Sprecherin des Büros in Genf. Hinrichtungstermin ist der 25. Januar.

Stickstoff statt Giftspritze

Smiths Anwälte haben bislang vergeblich Einspruch gegen die Stickstoff-Methode erhoben. Eine versuchte Hinrichtung mit einer Giftspritze scheiterte 2022. Dem Gefängnispersonal gelang es nicht, die dafür nötige Kanüle in seinen Arm zu legen. Er wurde nach mehreren Stunden, in denen er angeschnallt auf einem Exekutionstisch lag, wieder in seine Zelle gebracht.