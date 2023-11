Ohio für Abtreibungsrecht: "Gute Wahlnacht für Demokraten"

Ja-Lager setzt sich durch

Bei dem Referendum in dem zwölf Millionen Einwohner zählenden US-Bundesstaat Ohio war es um die Frage gegangen, ob das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch in der Verfassung von Ohio verankert werden soll. Wie Fernsehsender mehrere Stunden nach dem Schließen der Wahllokale übereinstimmend meldeten, stimmten rund 55 Prozent der Wähler für diese Änderung.

Recht auf Abtreibung wichtiges Thema

In jedem Fall zeige sich, dass "die Wahlumfragen in den USA vielfach danebenliegen". Entscheidend sei, "was an den Wahlurnen passiert - und da ist das Signal dieser Nacht eindeutig". Theveßen betont:

Mehrere Bundesstaaten stimmten bereits für Recht auf Abtreibung

Schon derzeit ist in Ohio ein Schwangerschaftsabbruch legal bis zur Lebensfähigkeit des ungeborenen Kindes außerhalb des Mutterleibes, die zwischen der 22. und 24. Schwangerschaftswoche eintritt. Das Parlament hatte jedoch 2019 beschlossen, Abtreibungen nach der sechsten Schwangerschaftswoche zu verbieten. Das Gesetz ist wegen gerichtlicher Anfechtungen noch nicht in Kraft getreten, was nach der Abstimmung am Dienstag so bleiben dürfte.