US-Wahlkampf: Wie die Demokraten noch eine Chance hätten

Für Trump wäre der Weg ins Weiße Haus mit einem jüngeren demokratischen Team schwerer, so Politikwissenschaftler Michael Werz.

Kein Tag vergeht ohne neue Spekulationen um die erneute Präsidentschaftskandidatur von Joe Biden . Auch in der Führungsriege der Demokratischen Partei wachsen die Zweifel. Längst arbeitet die offenbar an einem Plan B.

Bei ZDFheute live schätzte Politikwissenschaftler Michael Werz die aktuellen Entwicklungen in den USA ein. Seine Analyse: Die Demokraten haben noch eine Chance auf den Wahlsieg.

... die Chancen der Demokraten auf den Wahlsieg

"Natürlich gibt es da eine Chance für die Demokraten", so der Politikwissenschaftler, "insbesondere, wenn Joe Biden Platz macht für eine neue Kandidatin oder einen neuen Kandidaten". Er warnte davor, aus der aktuellen Stimmung nach dem Parteitag der Republikaner voreilige Schlüsse zu ziehen. "Der Wahlkampf wird nicht auf Parteitagen entschieden", sagte er.

Diese Parteitage haben eine besondere Bedeutung für die Parteibasis, aber relativ wenig Einfluss auf die öffentliche Meinung in den Vereinigten Staaten insgesamt.

Die Demokraten hätten nun die Chance, im Gegensatz zu ihren Kontrahenten politische Themen in den Vordergrund zu stellen. Die Republikaner hätten sich "nicht hinter einem politischen Programm, nicht hinter politischen Themen und nicht hinter einer Frage - wie gestalten wir die amerikanische Zukunft? - geeint, sondern hinter einer Person".

... die Frage, ob Biden weitermacht oder zurückzieht

Der Experte war sich sicher: "Mein Eindruck ist, auch nach Gesprächen mit Freunden im Weißen Haus, dass diese Entscheidung spätestens in der vergangenen Nacht Washingtoner Zeit gefallen ist."

US- Präsident Joe Biden hat immer noch Corona und schließt laut "New York Times" einen Rückzug aus dem Rennen nicht mehr kategorisch aus. USA-Experte Julius van de Laar hält einen "offenen Schlagabtausch" bei den Demokraten für denkbar.

Eine andere Frage sei, ob Biden auch die Präsidentschaft aufgebe. Das hielt Werz für "unwahrscheinlich". Die Diskussionen in Washington drehten sich mittlerweile längst um die Fragen: "Wie gestaltet man den Prozess, welche Mannschaft ist die beste, um in das Rennen zu gehen und vor allen Dingen auch: Was macht man mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Biden-Kampagne und wie kann man diese Kampagne verbreitern, verjüngen und vergrößern?"