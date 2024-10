Rede vor dem EU-Parlament: Viktor Orban spaltet Europa

Der ungarische Regierungschef Orban fordert eine radikale Kehrtwende in zentralen Bereichen der Europapolitik. Schlagabtausch mit Kommissionspräsidentin von der Leyen.

Viktor Orban in seiner Rede vor dem EU-Parlament

Make Europe great again.

Ungarns Regierungschef Viktor Orban hat in Straßburg dem Europaparlament die Schwerpunkte der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft präsentiert. "Das Parlament ist durch die Rede von Orban tief gespalten", so ZDF-Korrespondent Ulf Röller.

Orban beschwört eine EU in der Krise

Orban inszeniert sich als Anführer der Rechtspopulisten. Er beschreibt eine EU , einen Kontinent, der dem Untergang geweiht ist. Seinen Kronzeugen hat er geschickt gewählt: Den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron , der vor Kurzem gesagt hat, Europa könne sterben. Damit will er den Vorwurf kontern, er mache rechtspopulistische Stimmung.

Aber er braucht nur ein paar Minuten, um Schuldige zu benennen: Die illegalen Migranten . Für Orban sind sie für Antisemitismus , Frauen- und Schwulenfeindlichkeit und Gewalt verantwortlich. Orban will Europa zur Festung umbauen. Es klingt sehr nach "build that wall," von seinem Idol Donald Trump

Kulturkampf im EU-Parlament

Mittlerweile herrscht Kulturkampf im EU-Parlament. Die Fäuste der Linken recken sich Orban entgegen, die Patrioten für Europa - seine Fraktion - klatschen laut Beifall. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schaut ernst drein. Sie spürt wohl, dass dies kein alltäglicher Auftritt ist. Orban stellt die Systemfrage, will ein Europa der Nationalstaaten.

Das will von der Leyen nicht, dagegen kämpft sie. An diesem Tag verlässt sie ihre Rolle als neutrale Kommissionspräsidentin und wird zur Chefanklägerin. Sie kritisiert Orban als korrupten Autokraten, prangert seine Putin-Hörigkeit an.