Treffen mit Xi Jinping: Warum besucht Viktor Orban China?

Viktor Orban geht es ums Geld

Europa war für Ungarn, Slowenen, Tschechen und Slowaken das Versprechen von Freiheit, Wohlstand und Sicherheit. Was ist daraus geworden, was hat sich in 20 Jahren EU verändert?

Die wahren Motive dieses Besuchs dürften woanders zu finden sein. Es seien vor allem die wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder, sagt Zoltán Ranschburg vom Thinktank Republikon. China sei längst zum größten ausländischen Direktinvestor in Ungarn aufgestiegen, vor allem mit gigantischen Batteriefabriken. Orban braucht die Milliarden aus China. Ungarn ist nach 14 Jahren Orban, nach falschen Weichenstellungen und überbordender Vetternwirtschaft und Korruption, so gut wie pleite. Probleme, die Xi ausnutzt:

Xi Jinping will schwache EU

Wahlkampfthema Frieden?

Orban will Trump gefallen

Er geht damit volles Risiko, sagt Ranschburg. Verlöre Trump, wäre auch Orban in Not. Denn ohne ein Ende der Kämpfe in der Ukraine, verlöre Orban das Vertrauen seiner Landsleute, diesen vermitteln zu können. Die letzte Trumpfkarte wäre verspielt. Vor diesem Hintergrund, so der Experte, ergebe die ganze sogenannte Friedensreise auch politisch einen gewissen Sinn. Was sonst noch im Verborgenen stattfinde, das wisse natürlich niemand.