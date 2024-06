Schwerer Schlag gegen russische Weltrauminfrastruktur

Die Ukraine hat am Sonntag erfolgreich das russische Langstrecken-Weltraumkommunikationszentrum mit dem Codenamen NIP-16 auf der besetzten Krim angegriffen. Es wurden mehrere ATACMS-Raketen eingesetzt, und den verfügbaren Bildern zufolge wurde die Anlage, einschließlich ihrer großen Hauptantenne, schwer beschädigt.

Russisches Zentrum ist kritischer Teil der Weltraumkommunikation

NIP-16 ist eine einzigartige Einrichtung des russischen Raumfahrtprogramms, sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich. Das Zentrum für Langstrecken-Weltraumkommunikation wurde in den 1960er Jahren von der Sowjetunion zur Unterstützung des sowjetischen Raumfahrtprogramms als Station zur Messung der Flugbahnen sowjetischer Weltraumraketen und zur Kommunikation mit ihnen als Teil eines großen Netzes solcher Kontrollstationen errichtet.

Das Zentrum für Langstrecken-Weltraumkommunikation beherbergte den Kommunikationskomplex Pluton, der in der Lage war, mit Weltraumobjekten (in der Praxis: Satelliten und Raumschiffen) bis zu einer theoretischen Entfernung von etwa 300 Millionen Kilometern zu kommunizieren. Die Kapazität des Pluton-Systems reichte aus, um nicht nur eine sowjetische Mission zum Mond, sondern möglicherweise auch zum Mars zu unterstützen.

Russland verliert Kommunikationsanlage, erobert sie aber zurück

... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

... ist Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin und leitet dort das Programm Sicherheit, Verteidigung und Rüstung. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt.

Angriff Teil der ukrainischen Störung der Militärkommunikation

Tatsächlich ist dies nicht das erste Mal, dass die Ukraine Russlands strategische Fähigkeiten angreift. Bereits im April 2024 zerstörten ukrainische Drohnen ein einzigartiges russisches Radar vom Typ 29B6 "Container" in der Region Mordowien. Dieses Über-den-Horizont-Radar war ein wichtiger Bestandteil des russischen Frühwarnsystems, da es in der Lage war, Luftziele in einer Entfernung von 3.000 Kilometern zu erkennen.