Was der Fall von Wuhledar für die Ukraine bedeutet

Auf eine ukrainische Granate kämen zehn bis zwölf russische, so Oberst Reisner. Die Ukraine könne sich faktisch nicht wehren.

... zur Bedeutung der Stadt Wuhledar

Ihre strategische Bedeutung habe darin bestanden, in die russischen Stellungen hineinzureichen. Aus der Stadt heraus hätten wichtige Versorgungslinien der Russen beschossen werden können. Durch den Rückzug sei das nun für die ukrainische Armee nicht mehr möglich. Der Fall von Wuhledar sei ein Beispiel für das Wesen des Abnutzungskrieges, sagt Reisner.

Die russische Armee rückt in der Ost-Ukraine weiter vor. Mehrere Kleinstädte wurden eingenommen, jetzt auch die strategisch wichtige Stadt Wuhledar im Donbass.

... zum russischen Erfolg

Durch das Zurückweichen in Wuhledar könne in Prokowsk bereits der nächste Kessel entstehen.

... zur Lage in der Region Kursk

Am Kriegsschauplatz Kursk stehen sich laut Reisner zwei sich widersprechende Narrative gegenüber: Die Ukrainer sagen, es sei in sehr kurzer Zeit gelungen, über tausend Quadratkilometer in Besitz zu nehmen und dieses Gelände auch erfolgreich zu halten. Die Russen hingegen behaupteten, dass man Schritt für Schritt die Ukrainer wieder aus diesem Gebiet herausdränge.