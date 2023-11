Xi: Freundschaft zwischen Syrien und China "tiefer geworden"

Xi: Internationale Fairness und Gerechtigkeit fördern

Bei der UN-Generaldebatte hat China sich als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine ins Gespräch gebracht. 22.09.2023 | 0:23 min

Assad dankt Xi für Unterstützung

Assad seinerseits dankte nach Angaben der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana seinem Gesprächspartner und der chinesischen Regierung "für alles, was sie getan haben, um an der Seite des syrischen Volkes zu stehen".

Assad war lange von der politischen Bühne verschwunden

Das Treffen von Xi und Assad fand in Hangzhou statt, der Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Zhejiang. Der syrische Präsident will dort am Samstag an der Eröffnungszeremonie der 19. Asienspiele teilnehmen.