Zwangsrekrutierungen: Wenn Ukrainer gegen Ukrainer kämpfen

Angeblich 60.000 Ukrainer zwangsrekrutiert

Zu dem Zeitpunkt wurde die Stadt am Asowschen Meer zumindest offiziell von der sogenannten "Volksrepublik Donezk" verwaltet. Nach den Ende September 2022 abgehaltenen Scheinreferenden in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten blieb es nicht mehr nur bei solchen Aufrufen. Berichten zufolge gab es gleich direkte Aufforderungen, sich im Rahmen der Teilmobilmachung in den Rekrutierungsbüros zu melden.

Der Drohnen-Angriff auf den russischen Flughafen Pskow ist nach ukrainischen Angaben von russischem Staatsgebiet ausgeführt worden. Die Ukraine setzt indes vermehrt Drohnen ein. 02.09.2023 | 1:48 min

Zahlen nicht überprüfbar

Und weiter: "Die Weigerung sich einberufen zu lassen, führte zu strafrechtlicher Verfolgung". In dem Bericht wird betont, dass der Zwang von Zivilisten zum Dienst in den Streitkräften einer feindlichen Macht ein Kriegsverbrechen sei.

Auf der Krim Rekrutierungen schon seit 2014

Es sind Rekrutierungen, die auf der von Russland annektierten Krim und den "Volksrepubliken" in der Ostukraine schon vor dem großen russischen Einmarsch in die Ukraine begannen. In Donezk und Luhansk wurde am 19. Februar 2022 die Mobilmachung ausgerufen. Auf der Halbinsel Krim wiederum gehören Rekrutierungen in die russische Armee seit der Annexion 2014 zum Alltag.