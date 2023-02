Sanitäter in Bachmut: "Wie Verdun da draußen"

Dennoch verstärken beide Seiten ihre Truppen in Bachmut, um das Patt zu beenden. Moskau will nach vielen Rückschlägen seinen ersten bedeutenden Sieg erringen, Kiew ist entschlossen, die Stellung zu halten. Obwohl ein Sieg "in militärischer und strategischer Hinsicht nichts bedeuten würde", sagt Mark Cancian von der US-Denkfabrik Center for Strategic and International Studies.