Warum Beamtenpensionen unangetastet bleiben

Vor der letzten Bundestagswahl ist die SPD noch mit der Forderung nach einer Erwerbstätigenversicherung, also eine Versicherung, in die alle einzahlen, in den Wahlkampf gezogen. Davon aber will die Ampel nichts mehr wissen. In seiner Haushaltsrede im Bundestag spricht Arbeitsminister Heil nur über die Rente, nicht von der Pension. Ist die Ampel vor der Beamtenlobby eingeknickt?