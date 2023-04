Etliche fuhren stundenlang, andere harrten fast den ganzen Tag in Regen und Kälte aus, um einen Blick auf den US-Präsidenten zu erhaschen. Möge die "Joe Show" endlich beginnen, skandierten sie. "There's no show like the Joe show" ("Es gibt keine Show wie die Joe-Show") stand auf einem Plakat an der Straße, die in den Ort führt. Als sich der Helikopter des Präsidenten dann herabsenkte, brach die Menschenmenge in Jubel aus.