Andere Sicht: Darum geht's beim Bürgerrat

Der Bürgerrat wird am 29. September feierlich eröffnet. Vorgesehen sind drei Wochenendsitzungen und sechs digitale Abendveranstaltungen. Der Rat soll seine Beratungen bis Ende Februar abschließen und konkrete Handlungsempfehlungen vorlegen. "Diese fließen in die parlamentarischen Beratungen ein", erklärt der Bundestag. Eine Pflicht zur Berücksichtigung gibt es aber nicht: "Was umgesetzt wird und was nicht, entscheiden am Ende aber allein die Mitglieder des Deutschen Bundestages."