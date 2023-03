Bei der Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) handelt es sich um die schnellste Eingreiftruppe, die die Nato besitzt. Sie ist Teil der NRF.



Deutschland stellt 2023 mit rund 8.000 Soldatinnen und Soldaten den Kern der Nato-Speerspitze VJTF. Der Leitverband befindet sich in der Stand-by-Phase und soll innerhalb von zwei bis sieben Tagen einsatzbereit sein.



Die VJTF ist ständig in Alarmbereitschaft und kann binnen weniger Tage bis zu 20.000 Soldaten mobilisieren und in Krisengebiete verlegen. Sie war 2014 infolge der Annexion der Krim durch Russland gegründet worden.



Über einen Einsatz der VJTF wird auf politischer Ebene seitens der Nato-Mitgliedsländer entschieden. Das nach einem Rotationsprinzip im Jahrestakt jeweils zuständige Bündnisland entscheidet dann noch einmal separat. In der Theorie stehen stets drei Nationen mit unterschiedlichen Reaktionszeiten einsatzbereit.



