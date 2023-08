So etwas Ähnliches hat der Bundestag im Juni in die Wege geleitet und das sogenannte Drug-Checking erlaubt. In Berlin zum Beispiel können Partygänger und andere Nutzer in einem Modellprojekt Drogen untersuchen lassen: Ecstasy, Mephodron, Ketamin. Das Ergebnis nach einigen Monaten: 30 bis 50 Prozent der Proben sind verunreinigt. Die Nutzer erhalten entsprechende Warnungen. So ähnlich könnte das künftig auch mit Cannabis laufen.