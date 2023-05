Die Außenminister der EU berieten am Freitag in Stockholm über eine einheitliche Haltung zu China sowie über mögliche Sanktionen gegen chinesische Unternehmen, die Russland unterstützen. Bei dem Treffen appellierte der Außenbeauftragte Josep Borrell an die Regierung in Peking, Russland zu einem Frieden in der Ukraine zu veranlassen.