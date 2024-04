Bundestag: Gesetz soll vor Abtreibungsgegnern schützen

Bundesweit gibt es immer wieder Proteste vor Beratungsstellen von Pro Familia, Arztpraxen oder Kliniken, die Abtreibungen durchführen. Etwa der internationalen christlichen Bewegung "40 Days for Life" aus den USA , deren Ziel es ist Abtreibungen durch Mahnwachen, Gebete und Fasten zu verhindern. Allein vor der Beratungsstelle in Pforzheim fanden seit 2022 vier dieser 40-tägigen Mahnwachen statt. Jede Frau, die dann zu einer Beratung möchte, muss an den Abtreibungsgegner*innen vorbei. Das setze ratsuchende Schwangere moralisch unter Druck, sagen die Berater*innen.