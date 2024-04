Abtreibungsrecht: Keine rasche Reform zu erwarten

Lauterbach: Breiter Konsens nötig

Die Expertise sei eine wesentliche Hilfe, um die komplexen Fragen zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzung zu beantworten, erklärte Gesundheitsminister Lauterbach in Berlin. Am Ende brauche es dafür einen breiten gesellschaftlichen und parlamentarischen Konsens. Die Kommission hatte Vorschläge zu den Themen Abtreibung, Leihmutterschaft und Eizellspende vorgelegt.

Er sehe aber jetzt schon Handlungsbedarf bei der Versorgung mit Kliniken, die eine Abtreibung durchführen könnten, so Lauterbach. Dies habe eine in der vergangenen Woche vorgestellte Studie gezeigt. Vor allem in Süddeutschland sei es für ungewollt Schwangere schwierig, in der vorgegebenen Zeit eine Praxis zu finden. Das sei nicht akzeptabel.

Abtreibung in Deutschland rechtswidrig

Eine Abtreibung ist derzeit in Deutschland grundsätzlich rechtswidrig. Sie bleibt jedoch straffrei, wenn sie in den ersten zwölf Wochen vorgenommen wird. Zudem muss die schwangere Frau sich zuvor beraten lassen; zwischen Beratung und Abbruch müssen mindestens drei Tage liegen. Ausdrücklich nicht rechtswidrig ist ein Schwangerschaftsabbruch nach einer Vergewaltigung sowie bei Gefahren für das Leben, die körperliche oder seelische Gesundheit der Schwangeren.

Straffreiheit bei Abtreibung in ersten zwölf Wochen empfohlen

Die Kommission unterteilt die Schwangerschaft in drei Phasen: Demnach empfiehlt das Gremium, eine Abtreibung in der Frühphase, den ersten zwölf Wochen, in jedem Fall straffrei zu stellen und als rechtmäßig zu kennzeichnen. Es obliege dem Gesetzgeber, das mit einer Beratungspflicht zu verbinden. In der mittleren Phase, bis zur 22. Woche, könne der Gesetzgeber entscheiden, unter welchen Voraussetzungen ein Abbruch straffrei sein solle. Ab der 22. Woche sei der Abbruch rechtswidrig. Bei medizinischer oder kriminologischer Indikation müsse es zudem weiterhin Ausnahmen geben, auch in späteren Phasen der Schwangerschaft.