Legalisierung empfohlen: Heftige Debatte um Abtreibung

Grundrecht oder Straftat? : Abtreibung: Experten empfehlen Legalisierung

von Dorthe Ferber 15.04.2024 | 05:45 |

Abtreibung ist in Deutschland illegal - noch. Experten empfehlen in einem Gutachten, das nun vorgestellt wird, die Legalisierung. Dennoch dürfte sich so schnell nichts ändern.