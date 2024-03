AfD-Politiker gewinnt Bürgermeisterwahl in Sachsen

In Sachsen ist erneut ein Politiker der AfD zum Bürgermeister gewählt worden. Der Landtagsabgeordnete Rolf Weigand gewann am Sonntag klar die Bürgermeisterwahl in der Kleinstadt Großschirma. Der als Einzelbewerber angetretene 39-Jährige kam laut dem vorläufigen Wahlergebnis im ersten Wahlgang auf 59,4 Prozent und setzte sich damit deutlich gegen zwei andere Kandidaten durch.