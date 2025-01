"Maulheldentum": Dobrindt weist Habecks Kritik an CSU zurück

Die Parteien starten in die heiße Wahlkampfphase: die CSU im Kloster Seeon, die FDP beim Dreikönigstreffen und die Grünen dort, wo Robert Habeck herkommt, in Schleswig-Holstein.

Die CSU hat die Kritik des Grünen-Kanzlerkandidaten Robert Habeck an ihren Schlüssen aus der Entwicklung in Österreich strikt zurückgewiesen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warf der gescheiterten Ampel-Koalition vor, mit ihrer Politik die AfD zu ihrer heutigen Stärke gebracht zu haben.

Wenn man sich die aktuellen Umfragedaten anschaut, dann haben drei Jahre Ampel-Regierung dazu geführt, dass die AfD in Deutschland sich seit der Bundestagswahl mehr als verdoppelt hat. Dieser Zusammenhang ist eindeutig.

"Markus Söder macht gedanklich einen schweren Fehler, wenn er glaubt, das Land würde besser regierbar sein, indem man die Position der Rechten übernimmt", so Robert Habeck (B‘90/Die Grünen), Kanzlerkandidat und Vizekanzler.

Habeck bezeichnet Verhalten der CSU als "fast geschichtsvergessen"

Hintergrund der verbalen Auseinandersetzung zwischen CSU und Grünen ist das Scheitern der Koalitionsverhandlungen in Österreich. Soeben erhielt die rechte FPÖ den Auftrag zur Regierungsbildung. Sie könnte damit erstmals ins Kanzleramt in Wien einziehen.

Habeck warf dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder vor, nicht begriffen zu haben, "dass immer in der demokratischen Mitte mehr Verbindendes ist als zu den Feinden der Demokratie."

Ein harter Kurs in der Migrationspolitik: Das ist eine der Forderungen der CSU für den Wahlkampf auf ihrer Klausur in Seeon. Die Grünen wollen in Lübeck ihre Kampagne starten.

06.01.2025 | 2:53 min