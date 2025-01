FDP-Dreikönigstreffen: Lindner verordnet Zuversicht

Auf dem traditionellen Dreikönigstreffen der FPD räumte Lindner ein, dass die FDP nach dem Ampel-Bruch auch durch eigene Fehler öffentlich in Misskredit geraten sei.

Als am Vormittag die Jungen Liberalen vor der Stuttgarter Oper Aufstellung nehmen, um medienwirksam ein paar Luftballons mit politischen Forderungen in den Himmel aufsteigen zu lassen, bleiben diese nach wenigen Sekunden im Geäst der Bäume darüber hängen. Wer möchte, kann darin ein Sinnbild für die aktuelle Lage der Liberalen sehen.

FDP gibt sich kämpferisch

Bei den meisten Besuchern in Stuttgart ist von dieser existenziellen Bedrohung allerdings wenig zu spüren. Offene Kritik am Spitzenpersonal ist nicht zu hören. Man gibt sich demonstrativ entspannt. "Chancen und Krisen liegen immer ganz eng beieinander", meint etwa FDP-Mitglied Ralf Stüber.

Schneegriesel und Minus-Grade - so sieht er aus, der Auftakt in die heiße Wahlkampf-Phase. SPD, Union und FDP setzten erste Akzente im siebenwöchigen Wahl-Marathon.

Davon scheint man auch in der Parteispitze überzeugt. Der designierte Generalsekretär Marco Buschmann beschwört in seiner Rede eine "phänomenale Aufholjagd". Das Dreikönigstreffen solle dafür der Auftakt sein.

Liberale Selbstvergewisserung

Mein Name ist Christian Lindner. Ich bin noch 45 Jahre alt und offensichtlich der schlimmste Alptraum des linksgrünen Mainstreams in Deutschland.

In den folgenden 70 Minuten spart Lindner nicht mit Kritik an SPD und Grünen , vor allem für deren Wirtschaftspolitik und Pläne zur Aufhebung der Schuldenbremse. Dem stellt er liberale Kernthemen entgegen: Technologieoffenheit, Bürokratie, Steuersenkungen und das Leistungsprinzip.

Lindner, der während seiner Rede immer wieder zu Notizen in seinem Sakko greift, sieht Deutschland nach der Ampel-Regierung am Scheideweg. Wenn es in den nächsten vier Jahren nicht gelänge die Wirtschaft wieder auf den Erfolgskurs zu bringen und den Menschen ein Sicherheitsgefühl zurückzugeben, dann würde das AfD und BSW weiter stärken.