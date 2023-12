Haushalt 2024: Koalitionsspitzen setzen Verhandlungen fort

"Es soll dieses Jahr noch eine politische Einigung geben", das parlamentarische Verfahren käme wohl aber erst im kommenden Jahr, so ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Britta Buchholz zur Haushaltskrise der Ampel-Regierung. 12.12.2023 | 3:01 min

Ob es heute eine Einigung gibt, war unklar. Am späten Montagabend waren die Gespräche vertagt worden

Offenbar Fortschritte bei Verhandlungen

Scholz, Lindner und Habeck suchen seit Tagen in Dreiergesprächen nach einer Lösung , wie nach einem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts ein Milliarden-Loch im Bundeshaushalt für 2024 geschlossen werden kann. In Regierungskreisen hieß es, dass man vorangekommen sei. Einzelheiten wurden nicht bekannt.

Die SPD hatte am Wochenende eine erneute Aussetzung der Schuldenbremse gefordert, die FDP lehnt dies bislang ab und setzt vor allem auf Einsparungen. Scholz hatte sich am Montag zuversichtlich geäußert, bald ein Ergebnis präsentieren zu können.

Die Ampelkoalition sucht weiter nach Geld für das Milliarden-Loch im Bundeshaushalt für 2024. Kanzler Scholz zeigt sich zuversichtlich, die Verhandlungen bald abzuschließen. 11.12.2023 | 1:59 min

SPD-Chef: Sozialdemokraten müssen Beitrag leisten

Auch der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil rechnet nun mit einer schnellen Einigung. In der Sendung "RTL Direkt" sagte er am Montagabend:

Ich bin zuversichtlich, dass wir jetzt auch in den nächsten Tagen wirklich diese schwere Lücke im Haushalt irgendwie füllen werden.

Auf die Frage, ob dies auch Einsparungen im sozialen Bereich beinhalte, räumte Klingbeil ein: "Wir wissen, dass wir als SPD unseren Beitrag leisten müssen. Also auch Dinge, die für uns wichtig sind. (...) Natürlich müssen Sparleistungen bei allen erbracht werden."

Wirtschaft fordert Koalition zu Einigung auf

Auch Industriepräsident Siegfried Russwurm forderte die Koalition zu einer schnellen und tragfähigen Lösung für den Haushalt 2024 auf. Die Verunsicherung in der Industrie sei bereits groß. "Es wird weniger investiert in Deutschland. Viele Unternehmen sind mit ihrer Geduld am Ende." Ähnlich äußerte sich der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Peter Adrian.