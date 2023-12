Haushaltskrise: Diese Szenarien stehen aktuell zur Debatte

Die wochenlange Debatte, wie der Haushalt 2024 an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts angepasst kann, sorgt für Verunsicherung in Ländern, Kommunen, Unternehmen und Europa. Am Abend wollen Kanzler Olaf Scholz , Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner erneut beraten, wie sie die durch das Urteil entstandene Haushaltslücke schließen können. Die Beratungen gelten Koalitionskreisen zufolge als "entscheidende Runde". Scholz dringe jetzt auf eine Lösung.