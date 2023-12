SPD-Parteitag fordert indirekt Aussetzung der Schuldenbremse

Im Koalitionsstreit um den Bundeshaushalt 2024 dringt die SPD darauf, die Schuldenbremse im kommenden Jahr erneut auszusetzen. Ein Initiativantrag dazu wurde am Samstag auf dem Bundesparteitag in Berlin einstimmig angenommen. "Wir werden weiter in ein starkes Land investieren und den sozialen Zusammenhalt schützen, statt Deutschlands Zukunft aufs Spiel zu setzen", heißt es in dem Beschluss.