Streit in der Ampel: "Lisa Paus stellt den Kanzler bloß"

Es ist noch nicht einmal eine Woche her, da kritisiert Olaf Scholz SPD ) im ZDF-Sommerinterview den Tonfall in der Ampel . Und gelobt Besserung. Der Streit in der Ampel möge im Ton doch bitte anders stattfinden. Aber jetzt habe er "den Eindruck, dass über den Sommer sich viele vorgenommen haben, das genau zu ändern".