Scholz: Putin hat sich verrechnet - Debatte um Kiew-Reise

Der Krieg in der Ukraine hat die Klausurtagung der Ampel-Koalition geprägt. Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zufolge mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine "verrechnet". Er bekomme eine stärkere Nato , auch im Osten des Nato-Gebietes. Zudem sei die Europäische Union geeinter, sagt Scholz in Meseburg.

Scholz sagt Ukraine weitere militärische Unterstützung zu

SPD-Kanzler äußert sich zu Kiew-Besuch

Der Bundeskanzler hat nach der Ukraine-Reise von Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) seine vorerst ablehnende Haltung zu einem eigenen Besuch bekräftigt. "Es ist ein Problem, dass der Präsident der Bundesrepublik Deutschland ausgeladen wurde. Und das steht im Raum", sagte der SPD-Politiker. Der Reise von Merz habe dies nicht entgegengestanden. Er habe mit Merz darüber gesprochen und werde sich nach dessen Rückkehr auch weiter mit ihm unterhalten, sagte Scholz. Was Friedrich Merz in Kiew erlebte, erzählt er im ZDF-Interview:

Habeck: Embargo-Pläne können zu "Stockungen" führen

Russisches Öl wird vor allem noch in Ostdeutschland verarbeitet, besonders in Schwedt. Hier wird eine Lösung für die Raffinerie gesucht, die derzeit unter Kontrolle des russischen Rosneft-Konzerns steht. Das Embargo soll schrittweise bis zum Jahresende in Kraft treten.

Womöglich muss der Osten Deutschlands per Tankwagen aus anderen Bundesländern versorgt werden. Alle Stockungen bedeuteten laut Habeck aber nicht, dass die deutsche Volkswirtschaft das Embargo nicht tragen könne. Man habe bewusst zunächst die Schritte für ein Embargo vorbereitet und sie dann erst unternommen. [Was ein Öl-Embargo für Auswirkungen haben könnte - ein Überblick.]

Lindner prüft neues Instrument zur Durchsetzung von Sanktionen

Habeck: Auch geflohenen Russen Arbeitsplatz bieten

Laut Habeck sollen auch Menschen, die aus Russland fliehen, einen Arbeitsplatz in Deutschland finden können. "Wir bieten aber auch denjenigen einen Arbeitsplatz an, die aus Russland fliehen oder schon geflohen sind, die also vor dem Putin-Regime das Land verlassen haben", sagte er. Die Bundesregierung wolle diese Menschen "bewusst ansprechen", sagte der Grünen-Politiker. "Wir können sie gut gebrauchen in Deutschland."