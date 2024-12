Rückkehrdebatte: Handwerk will syrische Beschäftigte halten

Angesichts des Umbruchs in Syrien und Forderungen einiger deutscher Politiker nach schneller Rückkehr der Menschen hoffen die Arbeitgeber im Handwerk auf den Verbleib ihrer syrischen Mitarbeiter.

Unter anderem, um Syrer zur Rückkehr in ihre Heimat zu bewegen, hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen der Türkei eine Milliarde Euro zusätzlich an Flüchtlingshilfe zugesagt.

Dittrich: Einwanderungsgesetz in Praxis noch nicht voll wirksam

Das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz wirke "leider längst noch nicht in dem Umfang, wie es nötig wäre", sagte Dittrich. "Das Gesetz ist zwar genau richtig, aber es kann in der Praxis noch nicht voll wirksam werden."

Engpässe gebe es bei der Visavergabe und in den Ausländerbehörden. "Und viele Fachkräfte machen um Deutschland einen Bogen, weil ihnen die Steuern und Sozialbeiträge zu hoch sind. Dadurch verdienen sie nicht so viel netto wie in anderen Ländern."