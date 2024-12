Abschiebung syrischer Flüchtlinge: Experte sieht Hürden

Es müsse Reisebeihilfe und Startgeld für diejenigen Flüchtlinge geben, die freiwillig nach Syrien zurückkehren wollen, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andrea Lindholz ( CSU ) der "Bild"-Zeitung. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält eine Rückkehr syrischer Flüchtlinge hingegen für verfrüht. Noch gebe es in dem Land eine "sehr, sehr gefährliche Situation", sagte er in den ARD-Tagesthemen.

Die Übergangsregierung in Syrien nimmt Gestalt an. Doch Zweifel an echter Freiheit bleiben, während Israel und die Türkei ihre Machtinteressen mit Gewalt verfolgen. Über die aktuelle Lage in Syrien berichtet Anna Feist.

11.12.2024 | 2:33 min