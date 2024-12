IW Köln: Viele Syrer in Engpassberufen

Eine Rückkehr syrischer Flüchtlinge in ihre Heimat könnte sich für die deutsche Wirtschaft negativ auswirken und die Fachkräftelücke vergrößern. Wie aus einer Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht, arbeiten etwa 80.000 Syrer hierzulande in Engpassberufen.

In einigen vom Fachkräftemangel besonders betroffenen Berufen sind demnach viele Menschen aus Syrien tätig. So arbeiteten zuletzt mehr als 4.000 als Kfz-Mechatroniker. In der Kraftfahrzeugtechnik können dem IW zufolge fast sieben von zehn offenen Stellen nicht mit passend qualifizierten Fachkräften besetzt werden.

Mehr als 5.000 syrische Ärzte

Eine große Zahl an Syrern ist auch in anderen Engpassberufen zu finden. In der Zahnmedizin waren es den Statistiken zufolge etwa 2.470 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, in der Kinderbetreuung und -erziehung 2.260 und in der Gesundheits- und Krankenpflege 2.160. Viele Menschen aus Syrien haben klimarelevante Jobs in der Bauelektrik (2.100) sowie der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (1.570).