Politik, Branche, Verbände: Wer will was beim Auto-Gipfel?

Bundesverkehrsminister Volker Wissing FDP ) sieht beim Ausbau der Elektromobilität auch die Autoindustrie in der Pflicht. "Dazu brauchen wir eine engagierte Automobilindustrie, die mit uns an einem Strang zieht und neben der Auslieferung von E-Fahrzeugen auch einen Beitrag zum vorausschauenden Ausbau der Ladeinfrastruktur leistet", so Wissing.