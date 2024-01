Bahn: Kein guter Weg, den die GDL fährt

Zu den Auswirkungen des Streiks sagte Bahn-Sprecherin Anja Bröker im ZDF Morgenmagazin, das "Konzept Notfahrplan" sei aufgegangen. Fahrgäste hätten sich auf die Einschränkungen eingestellt und an den Streik der GDL gewöhnt. Was sagt die Deutsche Bahn zu einem möglichen Kompromiss mit der Lokführergewerkschaft? Und warum will die Bahn keine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich?