Bundestagswahl in Berlin:Karlsruhe urteilt über Wiederholung

Muss die Bundestagswahl in Berlin wiederholt werden und wenn ja in welchem Ausmaß? Darüber entscheidet am heutigen Dienstag das Bundesverfassungsgericht.

Bundestagswahl in Berlin 2021

In Berlin konnte beispielsweise noch nach 18 Uhr gewählt werden. (Archivfoto) Quelle: dpa

Das Bundesverfassungsgericht will an diesem Dienstag verkünden, ob und in welchem Umfang die Bundestagswahl 2021 in Berlin wiederholt werden muss.

Die Bundestagswahl fiel damals in Berlin mit der Wahl zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen und einem Volksentscheid zusammen. Die Abstimmung war von zahlreichen Pannen wie langen Wartezeiten und fehlenden Stimmzetteln überschattet. Wahllokale mussten vorübergehend schließen oder blieben bis weit nach 18 Uhr geöffnet.

Das Bundesverfassungsgericht verhandelt über die Pannen bei der letzten Bundestagswahl im September 2021 in Berlin. Das Gericht will klären in welchem Umfang die Wahl teilwiederholt werden muss. 18.07.2023 | 1:52 min

Der Bundestag beschloss in der Folge mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP, dass die Wahl teilweise wiederholt werden soll. Er beschränkte die Wiederholung auf etwa ein Fünftel der Berliner Wahlbezirke.

Union fordert Wahlwiederholung in mehr Berliner Wahlkreisen

Aus Sicht der Unionsfraktion müsste aber in mehr Wahlkreisen noch einmal gewählt werden. Die CDU/CSU-Fraktion reichte deshalb eine Wahlprüfungsbeschwerde in Karlsruhe ein (Az. 2 BvC 4/23). Der letztmögliche Tag für eine Wiederholungswahl wäre der 11. Februar, 60 Tage nach Urteilsverkündung.

Bei der Doppelwahl in Berlin 2021 ging einiges schief, das Bundesverfassungsgericht prüft nun, was das für die letzte Bundestagswahl bedeutet. 18.07.2023 | 1:29 min

Eine Teilwiederholung hätte voraussichtlich keine großen Auswirkungen auf den Bundestag.

Sollte die Bundestagswahl in Berlin aber großteils oder komplett wiederholt werden, könnte es für die Abgeordneten der früheren Linksfraktion schwierig werden : Die Linke holte in der Hauptstadt zwei ihrer drei Direktmandate - nur dank der Direktmandate zog sie überhaupt in den Bundestag ein.