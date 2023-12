Silvester in Berlin: Mehr Staatsanwälte in Bereitschaft

Silvester: Mehr Staatsanwälte in Bereitschaft

Sorge vor Krawallen in Berlin

Berlin in der Silvesternacht 2022/2023: Auf Polizisten und Rettungskräfte gabe es zahlreiche Böllerwürfe und Angriffe. Quelle: Julius-Christian Schreiner/TNN/dpa

Bereitschaft verdoppelt

Nach Angaben von Behördenleiter Jörg Raupach werden insgesamt vier Staatsanwältinnen und Staatsanwälte bei dem Bereitschaftsgericht anwesend sein.

Das seien zwei mehr als üblich, sagte Raupach der Deutschen Presse-Agentur. Die nächtliche Rufbereitschaft sei von einer Person auf drei aufgestockt worden. Es sei wichtig, vorzubeugen:

Wir wissen einfach noch nicht, was passieren wird. Ob beispielsweise der Nahostkonflikt die Situation in der Nacht verschärfen wird. Jörg Raupach, Leitender Oberstaatsanwalt in Berlin

In der Silvesternacht 2022/2023 gab es Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte. In Berlin hatten viele Tatverdächtige Migrationshintergrund. Was folgt daraus? 08.01.2023 | 4:44 min

Staatsanwälte vertraut mit Besonderheiten des Jugendstrafrechts

Im Einsatz seien geschulte Kolleginnen und Kollegen, die beispielsweise auch mit den Besonderheiten des Jugendstrafrechts vertraut seien, erklärte der Leitende Oberstaatsanwalt mit Blick auf die meist jungen Täter.

Die Juristen seien zudem erfahren mit Straftaten im Bereich des Landfriedensbruchs, der Brandstiftung oder der Sprengstoff- und Pyrotechnikverwendung.

Nach den Krawallen in der Silvesternacht trafen sich im Januar Politiker und Experten zu einem Gipfel gegen Jugendgewalt. 11.01.2023 | 1:51 min

Ausschreitungen bei Silvesternacht im vergangenen Jahr

Wegen Angriffen und Böllerwürfen auf Polizisten und Rettungskräfte sollen in der kommenden Silvesternacht deutlich mehr Polizisten im Einsatz sein.