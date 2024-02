Wahlwiederholung in Berlin: Wahllokale sind geschlossen

Bei der Teil-Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin haben am Sonntag zunächst weniger Menschen ihre Stimme abgegeben als 2021. Die Wahllokale sind inzwischen geschlossen. Bis 16 Uhr lag die Beteiligung in Wahllokalen, in denen der Urnengang wiederholt werden musste, bei lediglich 40,2 Prozent, wie der Landeswahlleiter mitteilte. Bei der Bundestagswahl waren es zu dieser Zeit 57 Prozent.