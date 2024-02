Stark-Watzinger fordert Sprachtests für Kleinkinder

Bettina Stark-Watzinger (FDP) will eine verbindliche Sprachförderung für Kinder bereits vor der Einschulung gewährleisten.

Stark-Watzinger: "Flächendeckend und frühzeitig Sprachtests"

"Über 90 Prozent der Kinder zwischen drei und sechs Jahren gehen in die Kita", sagte sie der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger in der Rheinischen Post

Mehr Mitspracherecht des Bundes gefordert

Die Bildungsministerin sprach sich in dem Interview außerdem für mehr Mitspracherecht des Bundes bei der Bildung aus. Besonders ginge es dabei um den Bereich der Digitalisierung. "Wir brauchen mehr Tempo bei der Bildung. (...) Bisher kann der Bund dabei immer nur in begrenztem Umfang mit allen Ländern zusammenarbeiten", sagte Stark-Watzinger. Der Handlungsdruck sei noch nie so groß gewesen.