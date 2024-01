Debatte bei "Lanz": Schüler fühlen sich alleingelassen

Auf der Suche nach Lösungen für die Bildungsmisere zeigte sich Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger verwundert: "In der Tat wird für alles demonstriert auf den Straßen, aber ich sehe keine Saturdays for Education", sagte die FDP -Politikerin in Anspielung an die " Fridays for Future "-Demos.